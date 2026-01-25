Dolar
logo
Dünya

Polonyalı lider Nawrocki, Rusya’nın Doğu Avrupa’ya her zaman tehdit oluşturacağını belirtti

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Rusya’nın Orta Avrupa ve Doğu Avrupa için tehdit oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Eren Beksaç  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Kosova

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Nawrocki, temaslarda bulunduğu Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Nawrocki, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılım tarihi konusunda “kendi tahminlerini” sunmak istemediğini, sürecin denge ve çok zaman gerektirdiğini dile getirdi.

Rusya’nın Orta ve Doğu Avrupa bölgeleri için tehdit oluşturmaya devam edeceğine dikkati çeken Nawrocki, “Değişmeyen bir gerçek var, ister Çarlık Rusyası, ister Bolşevik Rusya, ister Vladimir Putin’in Rusyası olsun, bugün bağımsız olan ülkelerimiz Rusya’dan kaynaklanan aynı tehditle karşı karşıya.” diye konuştu.

Nawrocki, Zelenskiy ve Nauseda ile aynı görüşü paylaştığını, transatlantik ilişkilerin ve ABD ile askeri, ekonomik ve ticari işbirliğinin Orta ve Doğu Avrupa bölgesi için “şüphesiz temel politika yönelimlerinden biri” olduğunu ifade etti.

Nawrocki, “Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Batı Avrupa’nın iklim politikalarına veya yasa dışı göçmenlerin kabulüne odaklandığı bir dönemde bile Rus tehdidine ilişkin değerlendirmelerinde haksız çıkmadılar.” şeklinde konuştu.

Zelenskiy ile bu yıl Varşova’da düzenlenmesi planlanan Ukrayna’nın yeniden inşasına ilişkin konferansı da görüştüklerini kaydeden Nawrocki, etkinliğin tüm bölge için “çok önemli bir buluşma” olacağını söyledi.

“Rusya, adil ve kalıcı bir barışa bağlanmaktan kaçınıyor”

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ise Ukrayna’nın 2030 yılına kadar AB üyesi olmasını istediklerini ifade etti.

Ukrayna’daki savaşı sona erdirecek barış anlaşmasının bu ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına alması gerektiğini dile getiren Nauseda, “Rusya’nın adil ve kalıcı bir barışa bağlanmaktan kaçındığını ve barışın zorunlu bir ön aşaması olan ateşkesi kabul etmediğini bir kez daha gördük.” diye konuştu.

Nauseda, ABD’nin desteğiyle Avrupa ülkelerinin askerlerinin Ukrayna’da konuşlandırılmasının Rusya’ya karşı kilit bir caydırıcı unsur olacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak
Bahçelievler'de polis kaçan şüpheliyi kuryenin motosikletine binerek yakaladı
DMM'den "Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği ve teröristlerin kadınlara şiddet uyguladığı" iddiasına yalanlama
Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye, Aynularab'a 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti
