logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna ordusu Donbas bölgesini terk etmeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Ukrayna ile müzakerelere katılacak Rus heyetinin askeri yetkililerden oluşacağını belirterek, "Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbas bölgesini terk etmelidir, bu Rusya’nın önemli bir şartıdır." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026


Moskova

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya’nın ABD’de yaklaşık 5 milyar dolar değerindeki varlığının dondurulduğuna işaret eden Peskov, söz konusu varlığın Filistin’in yanı sıra Donbas gibi bölgeler için de kullanılabileceğini söyledi.

ABD ve Ukrayna heyetleriyle, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bugün ve yarın yapacakları görüşmelere katılacak Rus heyetine ilişkin konuşan Peskov, “Bunlar askerler, savunma bakanlığı temsilcileri. Şimdilik isimlerini açıklamayacağız. Hepsi askerler. Bu, güvenlik konularında çalışan bir çalışma grubu, ilk görüşmeler olacak.” diye konuştu.

Müzakerelerde ele alınacak önemli başlıklar olduğuna işaret eden Peskov, “Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbas bölgesini terk etmelidir, bu Rusya’nın önemli bir şartıdır.” dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi Kiril Dmitriyev ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Abu Dabi de görüşmeler yapacağını kaydetti.

Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 20. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı
Antalya'da sağanağın hasara yol açtığı Kumluca'da tespit çalışmaları başladı
Konya'da yılda 4 ilçenin ihtiyacı kadar içme suyu kayıp kaçakta engellendi
Bilirkişilik başvuru süresi 16 Şubat'a uzatıldı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü ormanlık alana girdi
