Dolar
43.35
Euro
50.89
Altın
4,925.63
ETH/USDT
2,942.30
BTC/USDT
89,337.00
BIST 100
12,962.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye İçişleri Bakanlığı, Rakka vilayetinde terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolünde bulunan Aktan Hapishanesi’nin teslim alındığını bildirdi. Aktan Hapishanesi'nin önünden yayındayız
logo
Dünya

Zelenskiy, Donbas meselesinin Abu Dabi'deki üçlü görüşmeler sırasında ele alınacağını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile ABD ve Ukrayna'nın katılımıyla, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılacak görüşmelerde Donbas meselesinin ele alınacağını bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Zelenskiy, Donbas meselesinin Abu Dabi'deki üçlü görüşmeler sırasında ele alınacağını bildirdi

Kiev

Ukrayna basınına göre, Avrupa ülkelerindeki temaslarını sürdüren Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için devam eden görüşmeler hakkında sosyal medya üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zelenskiy, Ukrayna ile ABD ve Rusya heyetlerinin Abu Dabi'de güvenlik konularını görüşmek üzere bugün bir araya geleceklerini anımsattı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov ve iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamenter Grubu Başkanı David Arakhamia’nın bu görüşmelerde ülkesini temsil edeceğini aktaran Zelenskiy, Ukrayna tarafından ayrıca diplomatlar ve askerlerin de toplantılara katılacağını belirtti.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü kapsamında Donbas meselesinin bu görüşmelerde en önemli bir konu olacağına dikkati çeken Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Donbas meselesi en önemli. Bu konu, bugün ve yarın Abu Dabi'de, üç tarafın da bakış açısına göre ele alınacak ve tartışılacak."

"Güvenlik garantilerini içeren belgeyi imzalamaya hazırız"

Zelenskiy, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile dün bir araya geldiğini hatırlattı.

ABD tarafıyla, Ukrayna'nın güvenlik garantilerini içeren belge üzerinde devam eden çalışmaları da bu görüşmede ele aldıklarını ifade eden Zelenskiy, tamamlanması gereken sadece bazı teknik ayrıntıların kaldığını söyledi.

Zelenskiy, söz konusu belgenin asıl metninin imzalanmak için hazır hale getirildiğini aktararak, "Şimdi Trump'tan tarih ve yeri bekliyorum. Bizim için bu kadar önemli ve tarihi bir belgeyi imzalamaya hazırız." dedi.

Ülkesi için güvenlik garantilerinin son derece önemli olduğunu kaydeden Zelenskiy, Ukrayna'nın bir milyon askerin görev yaptığı bir orduya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 20. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı
Antalya'da sağanağın hasara yol açtığı Kumluca'da tespit çalışmaları başladı
Konya'da yılda 4 ilçenin ihtiyacı kadar içme suyu kayıp kaçakta engellendi
Bilirkişilik başvuru süresi 16 Şubat'a uzatıldı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü ormanlık alana girdi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna ordusu Donbas bölgesini terk etmeli

Rusya: Ukrayna ordusu Donbas bölgesini terk etmeli

Zelenskiy, Donbas meselesinin Abu Dabi'deki üçlü görüşmeler sırasında ele alınacağını bildirdi

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin BAE'de görüşmelerin yapılacağını belirtti

Ukrayna genelinde enerji sorunu yaşanıyor

Ukrayna genelinde enerji sorunu yaşanıyor
Zelenskiy: Başkentin neredeyse yüzde 60'ı elektriksiz

Zelenskiy: Başkentin neredeyse yüzde 60'ı elektriksiz
Rusya'nın Adigey bölgesinde İHA saldırısı sonucu 11 kişi yaralandı

Rusya'nın Adigey bölgesinde İHA saldırısı sonucu 11 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet