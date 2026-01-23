Dolar
43.35
Euro
50.89
Altın
4,925.63
ETH/USDT
2,942.30
BTC/USDT
89,337.00
BIST 100
12,962.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye İçişleri Bakanlığı, Rakka vilayetinde terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolünde bulunan Aktan Hapishanesi’nin teslim alındığını bildirdi. Aktan Hapishanesi'nin önünden yayındayız
logo
Gündem

Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 20. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı

Türk Kızılayın Gazze'ye gönderilmek üzere hazırladığı, içerisinde yaklaşık 1400 ton insani yardım malzemesi bulunan 20. "İyilik Gemisi", Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı. 

Mustafa Ünal Uysal  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 20. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Gazze'de acil ihtiyaçları karşılamak için yapılan yardım faaliyetleri, Türkiye'nin öncülüğünde devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda Türk Kızılay tarafından hazırlanan ve gıda, hijyen, giyim, battaniye, barınma ve bebek malzemeleri ağırlıklı yaklaşık 1400 ton temel insani yardım malzemesinin yer aldığı "İyilik Gemisi"nin uğurlanması için Mersin Uluslararası Limanı'nda tören düzenlendi.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, törende, "İyilik Gemisi"yle Türkiye'nin dayanışma ve insanlık duygusunun Gazze'ye ulaştırılacağını söyledi.

Gazze'de uzun zamandır çok ağır süreç yaşandığını dile getiren Tanık, bu süreçten en çok çocukların, yaşlıların, hastaların ve ailelerin etkilendiğini belirtti.

Tanık, Gazze'deki kış şartlarının da ailelerin hayatını zorlaştırdığına dikkati çeken Tanık, şöyle konuştu:

"Yağmur sularıyla dolan çadırlar, çamurla kaplanan yaşam alanları ve soğuk hava koşulları özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastaların için ciddi riskler oluşturuyor. Bu zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan insanlar için 7 Ekim 2023'ten bu yana Türk milletinin dayanışma ruhuyla Gazze'ye uzanan bir 'İyilik Yolu' açtık. Bu yol, kilometrelerle ölçülen bir had değil. Vicdanla, merhametle ve insanlık sorumluluğuyla kurulan bir köprü oldu. Bugüne kadar 20 bin tonu aşkın insani yardımı Gazze'ye ulaştırdık."

Tanık, en zor şartlar altında dahi aşevlerinde her gün 30 bin ile 40 bin öğün sıcak yemek çıkardıklarını ve çıkarmaya devam ettiklerini belirterek, bugüne kadar yaklaşık 11 milyon öğün dağıttıklarını anlattı.

Ramazan ayına yaklaşıldığını hatırlatan Tanık, 20. "İyilik Gemisi"nin yalnızca bir yardım seferi değil aynı zamanda ramazanın ruhuna yakışan bir gönül seferi olduğunu dile getirdi.

Tanık, gemiye destek verenlere ve bağışçılara teşekkür etti.

Mersin Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ve diğer ilgililerin katıldığı programda, edilen duanın ardından 20. "İyilik Gemisi" uğurlandı.

Geminin Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşması bekleniyor. Yardımlar burada gemiden indirilip Gazze'ye ulaştırılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 20. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı
Antalya'da sağanağın hasara yol açtığı Kumluca'da tespit çalışmaları başladı
Konya'da yılda 4 ilçenin ihtiyacı kadar içme suyu kayıp kaçakta engellendi
Bilirkişilik başvuru süresi 16 Şubat'a uzatıldı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü ormanlık alana girdi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 20. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı

Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 20. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu

Trump, Kanada'nın Barış Kurulu'na katılımına yönelik davetin geri çekildiğini duyurdu

Bakan Fidan, Barış Kurulu'nun bölgede kalıcı barış için tarihi bir imkan olduğunu söyledi

Bakan Fidan, Barış Kurulu'nun bölgede kalıcı barış için tarihi bir imkan olduğunu söyledi
İngiltere ve Danimarka liderleri, Ukrayna, Orta Doğu ve Arktik bölgesi güvenliği konularını görüştü

İngiltere ve Danimarka liderleri, Ukrayna, Orta Doğu ve Arktik bölgesi güvenliği konularını görüştü
AB liderlerinin olağanüstü Grönland zirvesi Brüksel'de başladı

AB liderlerinin olağanüstü Grönland zirvesi Brüksel'de başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet