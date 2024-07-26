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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, Ukrayna'ya dondurulan Rus varlıklarının gelirlerinden 1,5 milyar avro verdi

Avrupa Birliği (AB), dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karın 1,5 milyar avrosunu Ukrayna'ya gönderdi.

Ata Ufuk Şeker  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
AB, Ukrayna'ya dondurulan Rus varlıklarının gelirlerinden 1,5 milyar avro verdi

Brüksel

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya 1,5 milyar avro kaynak sağlandığını açıkladı.

AB'nin Ukrayna'nın yanında olduğuna işaret eden Von der Leyen, "Bugün, dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan 1,5 milyar avro geliri Ukrayna'nın savunma ve yeniden inşasına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Kremlin'in parasını Ukrayna'ya göndermenin önemli bir sembol olduğuna dikkati çekerek, bunun Ukrayna ve Avrupa'yı daha güvenli bir hale getireceğini belirtti.

AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar avrosunu dondurdu. Rus varlıklarını elinde tutan finansal kurumlar bunlarla vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor.

AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 180 milyar avrosu, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor. Bu nedenle kurumun bilançosundaki varlıkları hızla artarken, Euroclear büyük miktarda faiz geliri sağlıyor. Euroclear, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden geçen yıl 3 milyar avrodan fazla gelir elde etmişti.

AB ülkeleri, dondurulmuş Rus varlıklarının yatırıma dönüştürülmesinden elde edilen milyarlarca avroluk karı Ukrayna'ya destek için kullanacak.

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