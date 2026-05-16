Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli, Batı Şeria'da bir köpeği sopayla darbetti

Gülşen Topçu
15 Mayıs 2026•Güncelleme: 16 Mayıs 2026
Filistin basınında, maskeli bir İsraillinin, Ramallah yakınlarındaki Atara köyüne düzenlenen baskın sırasında bir bekçi köpeğine saldırısı yer aldı.
İsraillinin, iki elinde iki sopayla köpeğe defalarca vurduğu ve köpeğin aldığı darbelere yenik düştüğü görüldü.
Saldırıya uğrayan köpeğin aldığı darbeler sonucu yaralandığı ve tedavi altına alındığı aktarıldı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntü tepki çekti.
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık kent ve kasabalara baskın düzenleyerek Filistinlilere, mülklerine, hayvanlarına ve arazilerine zarar veriyor.