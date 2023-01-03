Dolar
18.72
Euro
19.78
Altın
1,837.00
ETH/USDT
1,208.10
BTC/USDT
16,624.00
BIST 100
5,626.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Polonya'da "patlayan" hediye nedeniyle polisler zorunlu el bombası eğitimi alacak

Polonya'daki yeni düzenlemelere göre polisler el bombası fırlatıcılarına ilişkin uzmanlık eğitimi alacak.

Murat Temizer   | 03.01.2023
Polonya'da "patlayan" hediye nedeniyle polisler zorunlu el bombası eğitimi alacak Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Varşova

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni kararın, geçen ay bir emniyet amirinin Ukrayna dönüşünde yaşadığı kaza nedeniyle hayata geçirildiği ifade ediliyor.

Silah kullanımına ilişkin polis eğitimi için alınan yeni karar 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

Buna göre, polisler el bombası fırlatıcılarına ilişkin uzmanlık eğitimi alacak.

Polonyalı Emniyet Amiri Jarosław Szymczyk'in Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında aldığı bir hediyenin, 15 Aralık'ta Varşova'daki polis merkezinde patlaması sonucu yaralandığı belirtilmişti.

Szymczyk, 17 Aralık'ta bir radyoya yaptığı açıklamada, ofisindeki patlamaya el bombası fırlatıcısının neden olduğunu söylemişti.

Üst düzey bir emniyet görevlisinin bir bomba atarı çalıştırarak patlamaya neden olması ülke medyasında eleştirilere neden olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: 130 bin 981 kırsal operasyonda 129 terörist etkisiz hale getirildi
Sivas'ta köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri 5 Ocak'ta başlayacak
Tekirdağ'da "sahte doktor" Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına başlandı
DHKP/C'li Gülten Matur hakkında dava açıldı

Benzer haberler

Polonya'da "patlayan" hediye nedeniyle polisler zorunlu el bombası eğitimi alacak

Polonya'da "patlayan" hediye nedeniyle polisler zorunlu el bombası eğitimi alacak

Putin'den Ukrayna'da savaşta ölen Rus askerlerin ailelerine para yardımı kararı

Rusya: Donetsk bölgesinde 130'dan fazla yabancı paralı savaşçı etkisiz hale getirildi

Zelenskiy: 2023'ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz

Zelenskiy: 2023'ün zafer yılı olması için her şeyi yapıyoruz
Polonya'dan enerji yoğun işletmeleri yüksek fiyatlardan korumak için 1 milyar avroluk destek

Polonya'dan enerji yoğun işletmeleri yüksek fiyatlardan korumak için 1 milyar avroluk destek
Zelenskiy: Önümüzeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir

Zelenskiy: Önümüzeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet