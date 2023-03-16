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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna'ya 4 MiG-29 savaş uçağı göndereceklerini bildirdi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ileriki günlerde Ukrayna'ya 4 Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı göndermeyi planladıklarını söyledi.

Mehmet Alaca  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna'ya 4 MiG-29 savaş uçağı göndereceklerini bildirdi

Ankara

Duda, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'nın uçak talepleri devam ederken, ülkesinin Kiev'e vereceği desteğe ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna'ya bir düzine MiG-29 savaş uçağı vermeyi planladıklarını kaydeden Duda, Ukrayna'nın giderek artan acil savaş uçağı taleplerini karşılayan ilk NATO üyesi ülke olacaklarını vurguladı.

Duda, Sovyet yapımı savaş uçaklarından 4'ünün ileriki günlerde Ukrayna'ya teslim edileceğini, geri kalanların ise kontrol edildikten sonra iletileceğini dile getirdi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de 14 Mart'ta Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçaklarını "4 ila 6 hafta içinde" Ukrayna'ya teslim edebileceklerini söylemişti.

Ukraynalı liderler, diğer NATO üyelerine de Kiev'e uçak göndermeleri konusunda çağrılar yapıyor.

Ukrayna hava kuvvetlerinin MiG-29'lara aşina olduğu biliniyor. 1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor.

MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya, ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.

Ukrayna, Rusya ile savaşındaki ikinci yılında hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Batı ülkelerinden savaş uçakları talep ediyor.

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