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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş’ta ‘’AK Parti Şehir Buluşmaları’’ programında konuşuyor.
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Dünya

Polonya, Almanya'nın Patriotların yıl sonuna kadar kalması önerisini kabul edecek

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya'nın ülkedeki Patriot hava savunma sistemlerinin konuşlu kalacağı sürenin 2023 sonuna kadar uzatılması teklifini kabul edeceklerini duyurdu.

Murat Temizer  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Polonya, Almanya'nın Patriotların yıl sonuna kadar kalması önerisini kabul edecek

Varşova

Blaszczak, radyo programında verdiği demeçte, konuyu Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ülkeyi ziyareti sırasında ele aldıklarını söyledi.

Polonya'nın hava savunmasına ilişkin muhalif politikacılar tarafından dile getirilen eleştirilere dikkati çeken Blaszczak, muhalefeti "iktidarları boyunca hava savunmasını iyileştirmek için hiçbir şey yapmadıkları" gerekçesiyle ikiyüzlülükle suçladı.

Blaszczak, Almanya'nın Patriot hava savunma sistemlerinin Polonya'da konuşlu kalacağı süreyi yıl sonuna kadar uzatma teklifini kabul edeceklerini belirtti.

Ukrayna'dan Kasım 2022'de atılan füzenin Polonya topraklarına düşerek iki kişinin ölümüne neden olmasının ardından Almanya, ocak ayında Patriotlarını bu ülkede konuşlandırmıştı.

Polonya, Belarus sınırındaki asker sayısını yaklaşık 10 bine çıkaracak

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Belarus sınırındaki asker varlığının yaklaşık 10 bine çıkarılacağını duyurdu.

Blaszczak, devlete ait Polonya Radyosuna yaptığı açıklamada, ülkenin Belarus sınırındaki askeri personelinin 2021'de bölgede konuşlu asker sayısına yakınlaştırılacağını söyledi.

Sınırdaki asker sayısının artırılacağının altını çizen Blaszczak, "Yaklaşık 10 bin asker olacak. Bunların 4 bini sınır muhafızlarını destekleyecek, geri kalan 6 bini ise beklemede olacak. Bu askerler ülkemizin doğusunda yeniden kurulan garnizonlarda yeteneklerini geliştirecekler." diye konuştu.

Polonya-Belarus sınırında halihazırda yaklaşık 2 bin Polonyalı askerin yanı sıra yüzlerce polis ve sınır muhafızı görev yapıyor.

Polonyalı yetkililer, son günlerde sınıra asker göndermekle ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, hafta başında yaptığı açıklamada sınıra bin ek asker istediklerini ifade etmişti. Ardından Bakan Blaszczak'ın bölgeye 2 bin asker gönderme kararı aldığı ifade edilmişti.

Belarus sınırındaki asker sayısının arttırılması, ilk olarak Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan göçmen dalgası ve son zamanlarda Belarus tarafından bölgede devriye gezen Polonyalı subaylara yönelik taş, tuğla ve diğer mermilerle yapılan saldırılar nedeniyle bölgede artan gerginlikten kaynaklanıyor.

Polonya, ayrıca Rusya bağlantılı Wagner paralı askerlerinin Belarus'taki varlığından ve Belarus helikopterlerinin Polonya hava sahasını ihlal etmesinden de endişe duyuyor.

Belarus makamlarının, 2021'de yüzlerce insanın Polonya'ya zorla girmeye çalıştığı göç krizini tekrarlayarak göçmenleri bir kez daha sınırdan geçirmeye çalışabileceğine dair korkular da artıyor.

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