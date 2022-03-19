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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Pentagon: Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi büyük ölçüde durma noktasına geldi

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 23'üncü gününde, Rusların Ukrayna'daki ilerleyişinin durma noktasına geldiğini açıkladı.

Kasım İleri   | 19.03.2022
Pentagon: Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi büyük ölçüde durma noktasına geldi

Washington

Rusya-Ukrayna savaşı hakkında gazetecilere yazılı bilgilendirmede bulunan üst düzey Pentagon yetkilisi, "Bugün Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 23'üncü günü. Rusların ülke genelinde ilerlemesi büyük ölçüde durma noktasında." ifadesini kullandı.

Yetkili, Kiev yakınlarında, Rus kuvvetlerinin kuzey ve kuzeybatıda şehre doğru önemli ilerlemeler kaydetmediğini gözlemlediklerini, kentin doğusunda ise Rus kuvvetlerinin herhangi yeni bir hareketini gözlemlemediklerini kaydetti.

Ukrayna ordusunun etkili bir direnişle karşılık verdiğini belirten yetkili, Rus birliklerinin Çernihiv ve Harkov yakınlarından da herhangi bir ilerleme kaydedemediğini aktardı.

Yetkili, Rus güçlerinin halen Mikolayiv yakınlarında olduğunu, ancak Ukraynalıların kenti savunmaya devam ettiğini, Mariupol'da ise Rus ordusunun ağır bombardımanının devam ettiğini vurguladı.

Ukrayna hava sahasının halen ihtilaflı olduğunu dile getiren yetkili, "Ukrayna Hava Kuvvetleri uçak uçurmaya, hava ve füze savunma kabiliyetlerini kullanmaya devam ediyor. Ruslar, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya 1080'den fazla füze fırlattı." açıklamasında bulundu.

Yetkili, diğer taraftan Karadeniz'de herhangi bir hareketlilik olmadığını, ancak batıda yer alan, Lviv Uluslararası Havalimanı civarında füze saldırılarının olduğuna ilişkin haberlerin doğru olduğunu ifade etti.

Pentagon yetkilisi, Rusya'nın muharip gücünün yaklaşık yüzde 90'ını hala elinde tuttuğunu değerlendirdi.

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