Dünya

NYT: ABD'de, diplomatları korumakla sorumlu güvenlik servisi üyeleri Washington'da devriye geziyor

ABD'nin başkenti Washington'da, diplomatları korumakla sorumlu Diplomatik Güvenlik Servisi (DSS) personelinin şehir asayişinde görevlendirildiği belirtildi.

Mücahit Oktay  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
NYT: ABD'de, diplomatları korumakla sorumlu güvenlik servisi üyeleri Washington'da devriye geziyor

Washington

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı DSS çalışanlarının, diplomatik koruma üzerine uzmanlaşmış olmalarına rağmen, başkentin sokaklarındaki suçlarla mücadele için devriye gezdiği belirtildi.

Haberde, "Diplomatik Güvenlik Servisi, geleneksel olarak diplomatları korumaya, yurt dışı misyonlarının güvenliğini sağlamaya ve geçmiş sorgulamalarını yönetmeye odaklanmıştı. Şimdi ise devriye görevi görüyor." ifadeleri kullanıldı.

DSS çalışanlarının, Başkan Donald Trump'ın suçla mücadele olarak adlandırdığı operasyon kapsamında başkentte diğer kolluk kuvvetleriyle birlikte görevlendirildiği belirtildi.

Haberde, "Dışişleri Bakanlığının güvenlik servisi, vatandaş olmayanları gözaltına almak ve sınır dışı etmek için ABD'nin şehirlerinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ile çalışıyor." değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, söz konusu durumla ilgili değerlendirmesi için başvurulan ABD Dışişleri Bakanlığının, DSS çalışanlarının,"Columbia Bölgesi'ndeki suçu caydırma ve azaltma misyonunda kurumlar arası destek sağlamak için Metropolitan Polis Departmanı ve diğer kolluk kuvvetleriyle aktif olarak ortaklık yaptığı" yönündeki açıklamasına yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı internet sitesine göre, DSS'nin dünya çapında 2 bin 500'den fazla çalışanı bulunuyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının internet sayfasında 20 Şubat'ta yapılan duyuruda, "yasa dışı göçmenlerin tutuklanması ve sınır dışı edilmesi" konusunda yardımcı olmak üzere, Diplomatik Güvenlik Servisi bünyesindeki 600 kadar çalışanın görevlendirildiği kaydedilmişti.

