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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Pentagon, İsrail-Filistin çatışmasında ateşkesi desteklemediklerini açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hamas'ın "yeniden toparlanmasına" yol açacağına ilişkin endişelerden dolayı İsrail ve Hamas arasında ateşkesi desteklemediklerini bildirdi.

Dilara Karataş  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Pentagon, İsrail-Filistin çatışmasında ateşkesi desteklemediklerini açıkladı

Ankara

Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ryder, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin "Hamas'a yeniden toparlanmaları için zaman tanıyacak ve İsrail vatandaşları ile başkalarını tehlikeye atacak ateşkesi desteklemiyoruz." ifadesini kullandı.

"ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'ye insani yardımın girmesini, esirlerin ve diğer vatandaşların çıkmasını sağlamak için insani ara verilmesini desteklediğini duydum." diyen Ryder, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Gazze'deki Filistinli sivillere insani yardımların ulaştırılması konusunu ele aldığını belirtti.

Ryder, bunun düzenli olarak vurgulamaya devam ettikleri bir konu olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da İsrail-Filistin çatışmasına insani ara verilmesine ilişkin "Çatışmaya herhangi bir ara verilmesi, Hamas'ın yararına olur. Bu bir gerçek. Burada karmaşık olan birçok gerçek var. İnsani ara verilmesi, esir alınanların salınması için iyi olurdu. Ancak Hamas'ın da bunu kendi yararına kullanacağından emin olabilirsiniz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18’e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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