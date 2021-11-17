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Dünya

Pentagon: ABD, Türk ordusunun modernizasyon ihtiyaçlarını tanıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin "Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri modernizasyon ihtiyaçlarını tanıdığını" bildirdi.

Kasım İleri   | 17.11.2021
Pentagon: ABD, Türk ordusunun modernizasyon ihtiyaçlarını tanıyor

Washington

Ankara’da yapılan görüşme sonrasında Türkiye ile ABD heyetlerinin mutabık kaldıkları ikinci toplantı 16 Kasım’da Pentagon’da gerçekleştirildi.

Türkiye-ABD savunma bakanlıkları arasındaki Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'na ilişkin Pentagon’dan açıklama yapıldı.

Amerikan heyetine başkanlık eden Savunma Bakanlığı Müsteşarı Laura Cooper’ın "TSK'nın askeri modernizasyon ihtiyaçlarını tanıdıklarını" ifade ettiği aktarılan açıklamada, "Heyetler, ABD Başkanı Biden ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki görüşmelerin üzerine bina edilecek şekilde birçok fonksiyonel ve bölgesel konuyu ele aldı." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede terörizm ve Afganistan, Afrika, Güney Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da güvenlik konularının ele alındığına işaret edilen açıklamada, Cooper’ın aynı zamanda Karadeniz’deki iş birliğini de vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, "İki taraf aynı zamanda ikili savunma iş birliğini ve uzun ömürlü savunma ilişkimizi ilerletmeye yönelik hedefimizi de ele aldılar. Müsteşar Cooper ABD’nin NATO’ya destek noktasında Türkiye’nin modernizasyon ihtiyaçlarını tanıdığını yeniden vurguladı." ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin açıklamada ise heyetler arası toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiği bildirilmişti.

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