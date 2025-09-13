Dolar
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi. Maçın ardıdan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve RAMS Başakşehir Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli açıklamalarda bulundu.
logo
Dünya

Paris'te ücretsiz yemek etkinliğinde izdiham

Fransa'nın başkenti Paris'te, bir sosyal medya fenomeninin (influencer) düzenlediği ücretsiz yemek dağıtımı etkinliğinde izdiham yaşandı.

Esra Taşkın  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Paris'te ücretsiz yemek etkinliğinde izdiham

Paris

Paris'te kent merkezinde Fares Salvatore isimli influencer, 1000 adet ücretsiz kızarmış tavuk dağıtmayı planlıyordu.

Ancak çok fazla sayıda kişinin etkinliğe katılmak için bölgeye gelmesi sonucu izdiham yaşandı ve etkinlik iptal edildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, etkinliğin yapıldığı mekanın önünde polisin nöbet tuttuğu ve koşturan insanlar görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
