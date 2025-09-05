Dolar
Dünya

Paris'in ünlü Bastille Meydanı'nda Gazze'de öldürülen Filistinli çocukların isimleri okunuyor

Fransa'nın başkenti Paris'te toplu eylemlerin düzenlendiği simgesel ve ünlü Bastille Meydanı'nda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocuklardan 18 bin 457'sinin ismi 3 gündür okunuyor.

Esra Taşkın  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Paris'in ünlü Bastille Meydanı'nda Gazze'de öldürülen Filistinli çocukların isimleri okunuyor Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Paris

Ülkedeki farklı derneklerin girişimiyle Paris'teki Bastille Meydanı'nda İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Gazzeli çocukları anmak için 3 Eylül'de bir çadır kuruldu.

Çadırın etrafı Filistin bayrakları ve Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren Filistinli çocukların fotoğraflarıyla donatılırken ayrıca "Gazze için Bastille" yazılı büyük bir afiş asıldı.

Başka bir afişte ise, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 31 Temmuz'a kadar hayatını kaybeden 18 bin 457 çocuğun isminin okunacağı, bu sayının 31 Temmuz'dan sonra öldürülen, molozların altında kaybolan veya bombalar yüzünden cesedi paramparça olan çocukları kapsamadığı ifade edildi.

Hayatını kaybeden Filistinli çocukların isimleri, Bastille Meydanı'nda 5 Eylül'e kadar okunacak.

Çadırın önünde toplanan vatandaşlar, İsrail ordusunun öldürdüğü Gazzeli çocukların isimleri okundukça "Öldürüldü" diye karşılık veriyor.

"İsrailli liderler faşist"

Eyleme katılan Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) sözcülerinden Pierre Stambul, AA muhabirine, Gazze'de öldürülen 18 binden fazla çocuk için eylem yaptıklarını belirtti.

Bu sayının yalnızca kimliği tespit edilen çocukları kapsadığını dile getiren Stambul, açlık ve bombardımanlar nedeniyle bölgede çocuk ölümlerinin sürdüğüne dikkati çekti. Stambul, yaşamını yitiren çocukların gerçek sayısının bundan çok daha fazla olduğunu vurguladı.

Eylemin 3 gün boyunca 11.30-19.30 saatlerinde yapılacağını söyleyen Stambul, "Bastille Meydanı'nı kalacağız ve aralarında yeni doğanların da bulunduğu öldürülen çocukların isimlerini okuyacağız." dedi.

Daha önce 2013 ve 2016'da iki kez Gazze'ye gittiğini ifade eden Stambul, "Ben Yahudiyim, İsrail'de ailem var. İsrailli liderler faşist." ifadesini kullandı.

"Bu katliam, sivil topluma yönelik sistematik bir katliam"

Stambul, 7 Ekim 2023'ten itibaren eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrailli liderlerin, "Filistinliler insani hayvanlardır" ve "Gazze'de hiçbir masum yoktur" şeklinde açıklamalarda bulunduğunu aktararak, "Başından bu yana, 7 Ekim 2023'te başlayan bu katliam, sivil topluma yönelik sistematik bir katliam. İsrail ordusu da bunu itiraf etti, ölenlerin yüzde 85'i kadın ve çocuk, yani 'savaşçı' değil, siviller. Durum böyle, halkı katletme, çocukları katletme kararı alındı." diye konuştu.

Yahudiler olarak Paris'te İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi çocukların da tehcir edildiğini unutmadıklarına dikkati çeken Stambul, şöyle devam etti:

"Bunun anısı hala bizde saklı. Tüm Paris okullarında, yakalanan ve imha kamplarında ölen çocukların isimleri var. Bu nedenle, İsrail Devleti'nin kasti olarak çocukları öldürmeye karar vermiş olması bir canilik, bir soykırım, insanlığa karşı suçtur ve hala bir nebze ahlakı olan insanların buna tepki vermesi gerekiyor."

Stambul, 2016'dan bu yana UJFP ile Gazze'deki sivil toplum kuruluşları arasında güçlü ilişkiler olduğunu dile getirerek, birliğin Ekim 2023'ten sonra bölgeye gönderdiği yardımlarla binlerce çocuğun çadırlarda eğitim görmeye devam ettiğini anlattı.

Gazze'de mart ayından bu yana kıtlığın organize edildiğini belirten Stambul, İsrail ordusunun, bölgede yemek dağıtıldığı belirtilen noktalarda yemek almaya gelen çocuk ve insanların makineli tüfeklerle tarandığını söyledi.

Stambul, Batılı ülkelere atıfta bulunarak, "Hükümetlerimiz suç ortağı, İsrail'i silahlandırıyorlar. Siyasi, ekonomik ve askeri yaptırım kararları almayı reddediyorlar." dedi.

Bölgeden gelen fotoğraf ve videolarda çocukların zayıflamış bedenlerini görüldüğünü vurgulayan Stambul, bu görüntülerin kendisine İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin, Nazilerden kurtardıkları imha kamplarında karşılaştıkları manzaraları hatırlattığını kaydetti.

