Dolar
19.09
Euro
20.56
Altın
1,967.35
ETH/USDT
1,757.00
BTC/USDT
27,850.00
BIST 100
5,019.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Paris'te kültür sektörü çalışanları Louvre Müzesi'nin girişlerini kapattı

Fransa'nın başkenti Paris'te, kültür sektörü çalışanları, tartışmalı emeklilik reformuna tepki için Louvre Müzesi'nin girişini kapatarak eyleme başladı.

Alaattin Doğru  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Paris'te kültür sektörü çalışanları Louvre Müzesi'nin girişlerini kapattı

Ankara

Fransız basınında yer alan görüntülerde, Genel İş Sendikası (CGT) bünyesindeki kültür çalışanları, ellerinde sendikanın bayraklarıyla müzenin avlusunda bulunan cam ve metalden oluşturulmuş piramidin önünde toplandı.

Müzenin kapılarının önüne geçerek girişleri kapatan kalabalık, "60 yaşında emeklilik. Çok yaşamak için az çalış", "Geri adım atmayacağız" yazılı pankartlar taşıdı.

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğanşehir'de depremzedelere sıcak yuva olacak 952 kalıcı konut için çalışmalar sürüyor
Hataylı esnaf çöken dükkanının enkazına Türk bayraklarını çıkarmak için döndü
Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 14 mahallede devam ediyor
Pazarcık'ta yaşamın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor
Dizilere konu olan geleneksel Çin tıbbında kullanılan "zombi mantarı" İstanbul'da görüldü

Benzer haberler

Paris'te kültür sektörü çalışanları Louvre Müzesi'nin girişlerini kapattı

Paris'te kültür sektörü çalışanları Louvre Müzesi'nin girişlerini kapattı

Fransa'da ırkçı ve din karşıtı saldırılar yükselişe geçti

Fransa Çalışma Bakanı, bakanlara "Gerekli olmadıkça ortalıkta görünmeyin" talimatı verildiğini söyledi

Fransız yardım kuruluşu, polisin yıllardır göçmenlere şiddet uyguladığını iddia etti

Fransız yardım kuruluşu, polisin yıllardır göçmenlere şiddet uyguladığını iddia etti
Fransa'da hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı

Fransa'da hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı
Paris'te polisin protestocuları tehdit etmesine ilişkin adli soruşturma açıldı

Paris'te polisin protestocuları tehdit etmesine ilişkin adli soruşturma açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet