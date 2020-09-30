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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor
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Dünya

Paris’te terör örgütü PKK yandaşları ve Ermeniler birlikte gösteri düzenledi

Fransa’nın başkenti Paris’te Ermeniler ile terör örgütü PKK yandaşları Türkiye ve Azerbaycan karşıtı gösteri yaptı.

Alaattin Doğru   | 30.09.2020
Paris’te terör örgütü PKK yandaşları ve Ermeniler birlikte gösteri düzenledi Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Paris

Fransa’da yaşayan Ermeniler, Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği yakınında toplanarak Azerbaycan’ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafa hakkını kullanmasını protesto etti.

Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestolara eşlik etti.

İki grup sık sık Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan attı.

Göstericiler uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride Fransız polisi taşkınlık yapan bazı göstericileri uyardı.

Öte yandan Azerbaycan Büyükelçiliği binasına "Karabağ Azerbaycandır", "Ermenistan saldırıları dursun" yazılı pankartlar dikkati çekti.

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