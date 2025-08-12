Dolar
Dünya

Fransa, Gazze'de 6 gazetecinin ölümüne neden olan İsrail saldırısını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera'nın muhabiri Enes eş-Şerif dahil 6 gazetecinin ölümüne neden olan İsrail saldırısını kınadı.

Esra Taşkın  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Fransa, Gazze'de 6 gazetecinin ölümüne neden olan İsrail saldırısını kınadı

Paris

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 6 gazeteciyi öldürmesine tepki gösterildi.

  • İsrail'in Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin çadırına düzenlediği saldırıda 6 gazeteci hayatını kaybetti
  • Gazze’de hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif’in vasiyeti yayımlandı
  • Gazze Şeridi’nin İsrail’i ifşa eden sesi: Enes eş-Şerif
  • İsrail saldırısında hayatını kaybeden gazeteci Enes, AA'ya "Gazze’den ayrılmayacağım" demişti


    • Açıklamada, "Fransa, Gazze Şeridi’nde haber verme görevini yürütürken Al Jazeera haber kanalına bağlı gazeteci ekibinin ölmesine neden olan İsrail saldırısını kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

    Söz konusu gazetecilerin görevi başındayken hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Gazze'deki gazetecilerin ödediği ağır bedelden endişe duyulduğu" bildirildi.

    Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden saldırılarında 200'den fazla gazetecinin öldürüldüğü kaydedildi.

    Ayrıca açıklamada, Fransa'nın, basın ve ifade özgürlüğü ile gazetecilerin korunmasına yönelik taahhüdünü yenilediği belirtildi.

    "Gazeteciler asla hedef alınmamalı"

    "Gazeteciler asla hedef alınmamalı. Onlar da tıpkı siviller gibi uluslararası insancıl hukuk tarafından koruma altındadır." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail makamlarından, yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne güvenli ve engelsiz bir şekilde çalışmasının sağlanması talep edildi.

    Açıklamada, gazetecilerin özgür ve bağımsız şekilde hareket ederek, bölgede devam eden saldırılarda yaşananları belgeleyebilmesi gerektiğine işaret edildi.

    İsrail ordusunun 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın aralarında bulunduğu 6 gazeteci yaşamını yitirmişti.

    Bu haberi paylaşın
