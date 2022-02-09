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Dünya

Paris emniyeti "spor müsabakalarına başörtü yasağı" protestosunu iptal etti

Esra Taşkın   | 09.02.2022
Paris emniyeti "spor müsabakalarına başörtü yasağı" protestosunu iptal etti

Paris

Paris Emniyet Müdürlüğü spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa teklifini protesto etmek için bugün düzenlenecek gösteriyi yasakladı.

Fransa Ulusal Meclisi, Senatonun kabul ettiği ve spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa teklifini görüşecek.

Teklifi protesto etmek için gün içinde düzenlenmesi kararlaştırılan gösteriyi Paris Emniyet Müdürlüğü "kamu düzenini tehlikeye atacağı" gerekçesiyle iptal etme kararı aldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "başörtülüler ve destekçilerinin" yanı sıra karşıt görüştekilerin de alana gelmesinin söz konusu olduğu, bunun da göstericilerin güvenliğini tehlikeye atacağı gerekçesiyle gösterinin yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan gösteriyi organize eden Başörtülüler Kolektifi karara tepki gösterdi.

Kolektiften yapılan açıklamada, Fransa Futbol Federasyonu (FFF) ve Senatodan sonra, şimdi de Fransa Emniyet Müdürlüğünün, başörtülülerin futbol oynamalarına "engel olma sırası"na girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Spor müsabakalarında başörtüsüyle katılma hakkımız yok. Bu yasağı protesto etmek için toplanmaya hakkımız yok. Peki ne yapmaya hakkımız var?" ifadesine yer verildi.

Paris Emniyet Müdürlüğünün gösteriyi yasaklamak için sunduğu gerekçelerin "ırkçı önyargı ve siyasi kafa karışıklığına dayandığının" kaydedildiği açıklamada, kolektifin, yasağa itiraz etmek için mahkemeye başvurduğu aktarıldı.

Yasa teklifi süreci

18 Ocak'ta Fransa Senatosu, spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa teklifini kabul etmişti.

Akabinde 31 Ocak'ta Senato ve Ulusal Meclis üyelerinden oluşan bir komisyonda yeniden değerlendirilen teklif karara bağlanması için Ulusal Meclise gönderilmişti.

Söz konusu değişiklik kabul edildiği taktirde, Fransa'daki spor federasyonları ve bağlı kuruluşlarca düzenlenen spor etkinliklerinde ve müsabakalarında, "bariz dini sembollerin" kullanılmasına müsaade edilmeyecek.

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