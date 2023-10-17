Dolar
27.90
Euro
29.43
Altın
1,917.28
ETH/USDT
1,583.00
BTC/USDT
28,178.00
BIST 100
7,934.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, “Asya Verimlilik Teşkilatı 64. Verimlilik Merkezleri Başkanları Çalıştayı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Parça tedarikçisinin fabrikasında patlama yaşanınca, Toyota üretimini durdurdu

Toyota Motor, parça tedarikçisi Chuo Spring Co.'nun fabrikasında yaşanan patlama sonrası, 6 fabrikasında üretimini geçici durdurdu.

Ahmet Furkan Mercan  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Parça tedarikçisinin fabrikasında patlama yaşanınca, Toyota üretimini durdurdu

Tokyo

Toyota'nın parça tedarikçilerinden, Aiçi eyaletindeki Chuo Spring Co. firmasına ait fabrikada patlama yaşandı.

İki erkek işçinin yaralandığı patlamanın tesisteki kurutma fırınlarına hasar verdiği aktarıldı.

Japon üretici Toyota açıklamasına göre, patlama sonrası yaşanan parça tedarik sıkıntısı nedeniyle, Japonya'daki 6 fabrikasındaki 10 üretim hattı geçici durduruldu.

Açıklamada, üretim hatlarının hafta içinde yeniden faaliyete geçeceği zamanın henüz bilinmediği aktarıldı

Olumsuz etkilenen üretim hatlarının Toyota'nın Land Cruiser ve RAV4 modellerine ait olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 30 gözaltı kararı
"Kafes" operasyonlarında 56 ilde 150 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak
Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Ax-3 uzay yolcuları ilk basın toplantısını gerçekleştirdi

Benzer haberler

Parça tedarikçisinin fabrikasında patlama yaşanınca, Toyota üretimini durdurdu

Parça tedarikçisinin fabrikasında patlama yaşanınca, Toyota üretimini durdurdu

Japonya'nın güneybatısında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Gazze'ye özgürlük" gösterisi düzenlendi

Yeni model PlayStation 5, kasımda satışa çıkıyor

Yeni model PlayStation 5, kasımda satışa çıkıyor
Japonya'da bankalar arası transfer sistemi arızalandı, 11 banka etkilendi

Japonya'da bankalar arası transfer sistemi arızalandı, 11 banka etkilendi
Japonya ve Avustralya enerji kaynaklarının tedarikinde istikrarı hedefliyor

Japonya ve Avustralya enerji kaynaklarının tedarikinde istikrarı hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet