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Ekonomi

Toyota, 2025'in ilk yarısı küresel bazda en çok araç satan şirket unvanını korudu

Dünya genelinde 5,5 milyon araç satan Toyota, en yakın rakibi Volkswagen AG'yi geride bıraktı.

Ahmet Furkan Mercan  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Toyota, 2025'in ilk yarısı küresel bazda en çok araç satan şirket unvanını korudu

Ankara

Toyota Motor, Ocak-Haziran 2025'te 5,5 milyon satışla "küresel bazda en çok araç satan" unvanını üst üste 6. kez korudu.

Toyota Motor'dan yapılan açıklamada, şirketin 1 Ocak-30 Haziran 2025'e ilişkin güncel araç satış verilerini kapsayan bilançolar paylaşıldı.

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Buna göre Toyota'nın dünya geneli araç satışları, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 artarak 5,5 milyona yükseltti.

Yılın ilk yarısı için bu rakam Japon şirket için şimdiye kadarki en yüksek "küresel bazda ilk 6 aylık satış rakamı" oldu.

Ülke içi satışlar yüzde 27,4 artışla 1 milyon araca, deniz aşırı satışlar da yüzde 3,6 artışla 4,5 milyon adede yükseldi.

Araç satışlarına, Toyota Motor grubundan mini araç üreticisi Daihatsu ile kamyonet üreticisi Hino satışları da dahil edildi.

6 aylık dönemde Toyota'nın ABD'deki satışları yüzde 4,2 artarak 1,24 milyona, Çin'deki satışları da yüzde 6,8 artışla 837 bin 744'e yükseldi.

Şirket, böylelikle en yakın rakibi Volkswagen AG'yi geride bıraktı ve yılın ilk yarısı "küresel bazda en çok araç satan" unvanını 6. kez korudu.

Volkswagen AG, Ocak-Haziran 2025 döneminde, 2024'ün ilk yarısına kıyasla küresel bazda araç satışını yüzde 1,3 artırarak 4,41 milyona yükseltti.

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