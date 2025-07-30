Japonya'da 41,2 dereceyle ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık görüldü
Japonya'nın Hyogo eyaletinin Tanba kentinde termometrelerin 41,2 dereceyi göstermesiyle sıcaklıklar, en son 5 yıl önce görülen ve ülkedeki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçen 41,1 dereceyi aştı.
Ankara
Japan Times gazetesinin haberine göre, yüksek sıcaklıklar Japonya'nın birçok kentinde etkisini göstermeye devam ediyor.
Hyogo eyaletinin Tanba kentinde 41,2 dereceye ulaşan sıcaklıklar, ülke tarihindeki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.
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Sıcaklıklar böylece 2018 ile 2020'de kaydedilen ve ülkede ulaşılan en yüksek sıcaklık seviyesi olarak kabul edilen 41,1 derecenin üstüne çıktı.
Bu arada, yetkililer, geçen hafta sıcaklıklara bağlı hastalıklar nedeniyle ülke genelinde 5 binden fazla kişinin hastaneye gittiğini belirtti.
Sıcak hava dalgasının günlerce sürebileceğini ifade eden yetkililer, vatandaşlara sıcak çarpmasına karşı önlem alma çağrısı yaptı.