Dolar
40.58
Euro
46.88
Altın
3,329.04
ETH/USDT
3,801.60
BTC/USDT
118,314.00
BIST 100
10,610.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunuldu. Hawaii sahilinden yayındayız
logo
Dünya

Japonya'da 41,2 dereceyle ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık görüldü

Japonya'nın Hyogo eyaletinin Tanba kentinde termometrelerin 41,2 dereceyi göstermesiyle sıcaklıklar, en son 5 yıl önce görülen ve ülkedeki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçen 41,1 dereceyi aştı.

Emirhan Demir  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Japonya'da 41,2 dereceyle ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık görüldü

Ankara

Japan Times gazetesinin haberine göre, yüksek sıcaklıklar Japonya'nın birçok kentinde etkisini göstermeye devam ediyor.

Hyogo eyaletinin Tanba kentinde 41,2 dereceye ulaşan sıcaklıklar, ülke tarihindeki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sıcaklıklar böylece 2018 ile 2020'de kaydedilen ve ülkede ulaşılan en yüksek sıcaklık seviyesi olarak kabul edilen 41,1 derecenin üstüne çıktı.

Bu arada, yetkililer, geçen hafta sıcaklıklara bağlı hastalıklar nedeniyle ülke genelinde 5 binden fazla kişinin hastaneye gittiğini belirtti.

Sıcak hava dalgasının günlerce sürebileceğini ifade eden yetkililer, vatandaşlara sıcak çarpmasına karşı önlem alma çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: 1 Haziran'dan bugüne orman yangınlarında 13 ilde 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır hasar aldı
Türkiye-Gürcistan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı yarın Tiflis'te yapılacak
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre yarın sona eriyor
Manavgatlı çiftçi, kendisini yaralayan aslanın öldürülmesinin üzüntüsünü yaşıyor
Kocaeli'de mobil nüfus aracı, hizmeti kırsaldaki vatandaşın ayağına götürüyor

Benzer haberler

Dünya ticaretinde yeni dengeler ve Türkiye'nin konumu

Dünya ticaretinde yeni dengeler ve Türkiye'nin konumu

Japonya'da 41,2 dereceyle ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık görüldü

İşitme Engelli Masa Tenisi Milli Takımı, olimpiyatlara madalya hedefiyle hazırlanıyor

Japonya'da Fukuşima nükleer santralindeki atık suyun tahliyesi 2037 veya sonrasına sarkabilir

Japonya'da Fukuşima nükleer santralindeki atık suyun tahliyesi 2037 veya sonrasına sarkabilir
Japonya ve AB, savunma ile ekonomik güvenlik alanlarında işbirliğini artıracak

Japonya ve AB, savunma ile ekonomik güvenlik alanlarında işbirliğini artıracak
Japonya Başbakanı İşiba'dan ABD ile ilişkilerde "altın çağ" vurgusu

Japonya Başbakanı İşiba'dan ABD ile ilişkilerde "altın çağ" vurgusu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet