Papua Yeni Gine'de 5,9 büyüklüğünde deprem
Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Yeni İrlanda Adası olduğu belirtildi.
Yaklaşık 19 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.