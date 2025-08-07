Dolar
40.61
Euro
47.36
Altın
3,392.56
ETH/USDT
3,827.40
BTC/USDT
116,409.00
BIST 100
10,956.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Papua Yeni Gine'de 5,9 büyüklüğünde deprem

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sercan İrkin  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Papua Yeni Gine'de 5,9 büyüklüğünde deprem

İstanbul

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Yeni İrlanda Adası olduğu belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaklaşık 19 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli'de gençlerle buluştu
Adana'da tozdan rahatsız olan kadın yoldaki çukurları halıyla kapattı
YÖK'ten sahte diplomalı 400 akademisyen olduğu iddiasını yayanlara suç duyurusu
Yeşilay "Bağımlılık Ekonomisi" konulu araştırma raporunu kamuoyuyla paylaştı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2025'te 4 yangın çıktı

Benzer haberler

Papua Yeni Gine'de 5,9 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 5,9 büyüklüğünde deprem

Bu yılki afetlerin ardından 129 binden fazla kişiye psikososyal destek sağlandı

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Bakan Kurum: Avcılar'daki 40 yıllık 3 bloklu siteyi 'Yarısı Bizden' kampanyamızla yeniledik

Bakan Kurum: Avcılar'daki 40 yıllık 3 bloklu siteyi 'Yarısı Bizden' kampanyamızla yeniledik
Kamçatka'da bir saat içinde büyüklükleri 5 ila 6,2 arasında değişen 3 deprem yaşandı

Kamçatka'da bir saat içinde büyüklükleri 5 ila 6,2 arasında değişen 3 deprem yaşandı
Çöpe giden pet şişeler Atatürk Üniversitesinde depreme karşı güce dönüştürüldü

Çöpe giden pet şişeler Atatürk Üniversitesinde depreme karşı güce dönüştürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet