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Dünya

Papa'dan uluslararası topluma Orta Doğu'da intikam sarmalına son verme çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, uluslararası topluma Orta Doğu'da intikam sarmalına son verilmesi çağrısı yaptı.

Barış Seçkin  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Papa'dan uluslararası topluma Orta Doğu'da intikam sarmalına son verme çağrısı

Vatikan

Papa, Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden gerçekleştirdiği geleneksel pazar duasının ardından uluslararası gelişmelere dair mesaj verdi.

Papa Franciscus, ayrıca yarının 7 Ekim 2023’ün yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, İsrail'e yakınlığını belirtti ve esirlerin serbest bırakılması isteğini dile getirdi.

Katoliklerin ruhani lideri, "O günden bu yana Orta Doğu, Filistin halkını etkilemeye devam eden yıkıcı askeri eylemlerle giderek daha ciddi bir acıya sürüklendi. Filistinliler, Gazze'de ve diğer bölgelerde büyük acı çekiyor. Bunlar çoğunlukla masum siviller ve insani yardım alması gerekenler. Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ateşkes çağrısında bulunuyorum. Lübnanlılar için, özellikle de güneyde köylerini terk etmek zorunda kalanlar için dua ediyoruz." diye konuştu.

Papa, yarın dünya barışı için dua ve oruç günü olacağını belirterek, "Uluslararası topluma, intikam sarmalına son vermeleri ve İran'ın birkaç gün önce gerçekleştirdiği gibi bölgede daha büyük bir savaşa yol açabilecek saldırıların artık tekrarlanmaması çağrısında bulunuyorum." dedi.

Bu arada Papa, Bosna Hersek'teki sel felaketinden etkilenenlerle de dayanışmasını dile getirerek, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Papa, Katolik Kilisesi'ne yeni kardinaller atadı

Papa Franciscus, pazar duasında ayrıca Katolik Kilisesi'ne yeni atadığı 21 kardinalin isimlerini duyurdu ve yeni kardinaller için 8 Aralık’ta tören yapılacağını kaydetti.

Basında çıkan haberlerde, Papa'nın kardinalliğe atadığı 21 isimden 20'sinin, yaşlarının 80'in altında olması itibarıyla bir sonraki Papalık Seçimi'nde (Konklav) oy kullanma hakkına sahip olabileceği belirtildi.

Bu son kararla, Papa Franciscus 11 yılı geçen papalık döneminde, 10. kardinal atamasını yaptı. Papa, en son Eylül 2023'te 21 kardinal atamıştı.

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