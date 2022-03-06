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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Papa: (Rusya-Ukrayna savaşı) Sadece askeri operasyon değil ölüm yıkım ve sefalet eken bir savaş

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla ilgili "Bu sadece askeri bir operasyon değil ölüm, yıkım ve sefalet eken bir savaş." dedi.

Barış Seçkin   | 06.03.2022
Papa: (Rusya-Ukrayna savaşı) Sadece askeri operasyon değil ölüm yıkım ve sefalet eken bir savaş

Vatican

Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duasında, Ukrayna’daki savaşa değinerek, "Ukrayna'da kan ve gözyaşı nehirleri akıyor. Bu sadece askeri bir operasyon değil ölüm, yıkım ve sefalet eken bir savaş. Mağdurların sayısı giderek artıyor, özellikle anneler ve çocuklar olmak üzere kaçan pek çok kişi var." ifadesini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, insani yardım koridorlarının güvence altına alınması ve yardımların kuşatma altındaki bölgelere ulaştırılmasının garanti edilmesi çağrısında bulundu.

"Savaş bir çılgınlık, durdurun lütfen"

Silahlı saldırının sona ermesi, müzakerelerin ve sağduyunun hakim olması ve uluslararası hukuka saygı duyulması temennisini dile getiren Papa Franciscus, "Papalık, kendisini barışın hizmetine sunmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Bugünlerde iki kardinal, halka yardım etmek için Ukrayna’ya gitti. Savaş bir çılgınlık, durdurun lütfen." diye konuştu.

Papa'nın pazar duasını takip etmek için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na gelen çok sayıda kişinin Ukrayna bayrağı taşıdığı görüldü.

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