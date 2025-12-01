Dolar
Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon’da mahkumları taşıyan aracın kaza yapmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Papa 14. Leo, Beyrut'ta Müslüman ve Hristiyan toplumunun temsilcileriyle buluştu

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Lübnan'daki ziyareti kapsamında, başkent Beyrut'ta Müslüman ve Hristiyan toplumunun liderleriyle görüşerek, barışa ve birlikte yaşamanın önemine vurgu yaptı.

Barış Seçkin, Ethem Emre Özcan  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Papa 14. Leo, Beyrut'ta Müslüman ve Hristiyan toplumunun temsilcileriyle buluştu Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Papa 14. Leo, Lübnan'daki temaslarının ikinci gününde Beyrut'un merkezinde kurulan platformda, ülkedeki farklı dini grupların temsilcileriyle görüştü.

Program, İncil'den bölümler ve Kur'an-ı Kerim'den ayetler okunmasıyla başladı.

Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan, programda yaptığı konuşmada, Papa'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Lübnan'ın "barış ve mesaj ülkesi" olarak dünyada güven ve huzurun yayılmasına katkı sunduğunu vurguladı.

Deryan, Lübnan'ın, farklı dini topluluklara saygı prensibi üzerine kurulu olduğuna dikkati çekerek, Anayasa'nın her mezhebe ibadet özgürlüğü tanıdığını kaydetti.

Lübnan Şii Yüksek İslam Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Hatib ise "silah taşımayı amaç edinmediklerini" belirterek, dünyadan Lübnan'a destek vermesini istedi.

Dürzi toplumunun lideri Sami Ebi el-Muna da Müslüman ve Hristiyanların birlikte durmasının, bölgeyi kuşatan karanlık tabloya rağmen "umut verebileceğini" vurguladı.

Programın sonunda konuşan Papa 14. Leo ise kendisini karşılayan kalabalıkla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lübnan halkının "birlik, uzlaşı ve barışın mümkün" olduğunu gösterdiğini vurgulayan Papa, Lübnan'da Hristiyanların, Müslümanların, Dürzilerin ve diğer toplulukların karşılıklı saygı içinde birlikte yaşayarak ortak bir vatan inşa edebileceğine dikkati çekti.

Papa, barış, adalet, uzlaşı, gerçek diyalog ve samimi işbirliğinin temelinin sevgiye dayandığını kaydetti.

Lübnan'ın sedir ağacı kadar zeytin ağacıyla da özdeşleştiğini belirten Papa, zeytinin hem Hristiyanlıkta hem Yahudilikte hem de İslam'da "barış ve uzlaşının" sembolü olduğunu ifade etti.

Papa ayrıca barışı temsilen zeytin fidanı dikti.

Papa 14. Leo, buradan Beyrut'un kuzeyindeki Bikerki bölgesine geçerek, Maruni Patrikhanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

