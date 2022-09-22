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Dünya

Pakistan'ın Sindh eyaletinde selin yol açtığı hastalıklar sebebiyle 324 kişi öldü

Pakistan’ın Sindh eyaletinde sel felaketinin yol açtığı hastalıklar sebebiyle 1 Temmuz’dan bu yana 324 kişi hayatını kaybetti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 22.09.2022
Pakistan'ın Sindh eyaletinde selin yol açtığı hastalıklar sebebiyle 324 kişi öldü

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, selden etkilenen bölgelerde ishal, sıtma ve deri hastalıklarında artış gözlendiğini belirtti.

Yetkililer, sel felaketinin yol açtığı hastalıklar sebebiyle 1 Temmuz’dan bu yana 324 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sindh eyaletinde 48 milyon kişi yaşıyor. Eyalet genelinde sel sebebiyle yer değiştiren 500 binden fazla kişi, kurulan yardım kamplarında yaşamını sürdürüyor.

Eylülde eyalette 137 bin ishal, 10 binden fazla dizanteri ve en az 4 bin sıtma hastalığı vakası yaşandı.

Dadu başta olmak üzere çok sayıda bölge ve şehirde sular henüz çekilmedi. Bu durum halkın sağlık tesislerine ulaşımını etkilemesinin yanında tıbbi malzeme ve ilaç tedarikinde sorunlara yol açıyor.

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