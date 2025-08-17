Dolar
Dünya

Pakistan'ın kuzeyindeki sellerde ölenlerin sayısı 351'e çıktı

Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 351'e yükseldi.

Dilara Karataş  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
Pakistan'ın kuzeyindeki sellerde ölenlerin sayısı 351'e çıktı Fotoğraf: Arşiv-AA

Ankara

Geo News kanalının haberine göre, felaketin olumsuz etkileri bölgede etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Seller sonucu Hayber Pahtunhva eyaletinde 328, Gilgit Baltistan'da 12 ve Azad Keşmir'de 11 kişi yaşamını yitirdi.

Buner, Swat, Mansehra, Bajaur ve Battagram gibi bölgelerde seller evlere, iş yerlerine ve altyapıya ciddi şekilde hasar verdi.

Hayber Pahtunhva eyaletinde ise birçok alan "afet bölgesi" ilan edildi.

Yetkililer, can kaybının artmasından endişe duyduklarını bildirirken, Hayber Pahtunhva'da sel felaketinden şu ana kadar 11 bölgede toplam 3 bin 817 kişinin etkilendiği bilgisini paylaştı.

Ülkenin kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların, 21 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hayber Pahtunhva'ya ilaç, gıda ve diğer temel yardım malzemelerinin derhal teslim edilmesinin sağlanması talimatını vermişti.

