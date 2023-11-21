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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor.
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Dünya

Pakistan'da mahkeme, İmran Han'ın duruşmalarının cezaevinde yapılmasını yasa dışı buldu

Pakistan’da mahkeme, eski Başbakan İmran Han’ın "devlet sırlarını ifşa etmekten" yargılandığı davanın duruşmalarının cezaevinde yapılmasını yasa dışı buldu.

Muhammet Nazım Taşcı  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Pakistan'da mahkeme, İmran Han'ın duruşmalarının cezaevinde yapılmasını yasa dışı buldu

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesi heyeti, İmran Han’ın avukatı Naim Haydar Panjuta’nın eski başbakanının cezaevinde yargılanmasına karşı yaptığı itirazı değerlendirdi.

Mahkeme heyeti, Han’ın "devlet sırlarını ifşa etmekten" yargılandığı davanın duruşmalarının cezaevinde yapılmasını yasa dışı buldu.

Mahkeme, duruşmaların cezaevinde yapılmasının olağanüstü şartlarda gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Han’ın yargılama sürecinin cezaevinde devam edip etmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Han, 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos'ta polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos'ta İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

Federal Soruşturma Ajansı (FIA), eski Başbakan Han ve yardımcılarına Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten dava açmıştı.

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