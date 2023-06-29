Dolar
26.04
Euro
28.30
Altın
1,907.16
ETH/USDT
1,857.10
BTC/USDT
30,599.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan'da enerji açığı, kavurucu sıcaklarda halkı zor durumda bıraktı

Pakistan’da 8 bin 500 megavatlık enerji açığı, kavurucu sıcaklarda halkı zor durumda bıraktı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Pakistan'da enerji açığı, kavurucu sıcaklarda halkı zor durumda bıraktı

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan, 28 bin 500 megavat enerji ihtiyacına karşılık 20 bin megavat enerji üretebiliyor.

Hava sıcaklığının ülkenin birçok noktasında 40 derecenin üzerinde seyretmesi, serinleme amacıyla elektriğe olan talebi artırdı.

Ülkedeki 8 bin 500 megavat enerji açığı ise kavurucu sıcaklarda halkı zor durumda bıraktı.

Elektriğe olan talebi dengelemek amacıyla tüm ülkede belirli saatlerde elektrik kesintileri uygulanıyor.

Bazı şehir merkezlerinde daha önce 2-3 saat uygulanan elektrik kesintileri sıcaklıkların artması ile 6 saate kadar uzatıldı.

Kırsal alanlardaki elektrik kesintileri ise daha uzun sürüyor.

Ülkede, 25-26 Haziran'da sıcak çarpması sebebiyle 22 kişi yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Datça'da makilik alanda yangın başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Depremin yaralarını devlet ve millet olarak hep birlikte saracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle telefonda görüştü
Pilotlar, tanker uçaklarıyla havadan yakıt ikmalini anlattı

Benzer haberler

Pakistan'da enerji açığı, kavurucu sıcaklarda halkı zor durumda bıraktı

Pakistan'da enerji açığı, kavurucu sıcaklarda halkı zor durumda bıraktı

Belçika, 2 nükleer reaktörün faaliyet süresini uzatacak

Pakistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Pakistan'da kurban pazarları takılarla bezenen kurbanlıklarla renklendi

Pakistan'da kurban pazarları takılarla bezenen kurbanlıklarla renklendi
Pakistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 22 oldu

Pakistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 22 oldu
Pakistan’da aşırı yağış ve yıldırım isabet etmesi sonucu 11 kişi öldü

Pakistan’da aşırı yağış ve yıldırım isabet etmesi sonucu 11 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet