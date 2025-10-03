Dolar
41.68
Euro
48.99
Altın
3,888.83
ETH/USDT
4,536.00
BTC/USDT
122,819.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya ve Portekiz'de nisanda yaşanan elektrik kesintisinin türünün "ilk örneği" olduğu belirtildi

Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı (ENTSO-E), İspanya ve Portekiz'de nisanda yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisine ilişkin hazırlanan ön raporda, kesintilerin türünün "ilk örneği" olduğunu belirtti.

Ata Ufuk Şeker  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
İspanya ve Portekiz'de nisanda yaşanan elektrik kesintisinin türünün "ilk örneği" olduğu belirtildi

Brüksel

Avrupa'da 36 ülkeden 40 elektrik iletim sistemi operatörünü temsil eden Brüksel merkezli kuruluş ENTSO-E Başkanı Damian Cortinas, İspanya ve Portekiz'in güç sistemlerinde 28 Nisan'da yaşanan büyük kesintiye ilişkin kurulan uzman panelinin hazırladığı ön rapora ilişkin Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hazırlanan ön raporda, kesintinin yaşandığı gün elektrik sistemlerinin durumu ve olayların sıralaması üzerinde duruldu. 28 Nisan'daki kesintinin doğrudan nedeninin voltajdaki ani artış olduğuna dikkat çekilen raporda, başlangıçta yaşanan bazı elektrik üretim kayıplarının nedenlerinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.

Raporda, araştırma için tam ve yüksek kaliteli veri toplamanın zor olduğuna dikkati çekildi. Kesintiye ilişkin nihai bulgular 2026'nın ilk çeyreğinde yayımlanacak raporda yer alacak.

Basın toplantısında konuşan Cortinas, arka arkaya gelen yüksek voltajlara bağlı bir kesintinin Avrupa'da daha önce hiç yaşanmadığına dikkati çekerek, "Bu, Avrupa'da son 20 yılda yaşanan en şiddetli elektrik kesintisi olmakla birlikte türünün ilk örneğiydi." dedi.

Cortinas, kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklandığı yönünde bir bulguya rastlanmadığına işaret etti. İspanya'nın yüksek oranda yenilenebilir enerji kullanmasının kesintiye neden olmadığını anlatan Cortinas, İspanya'nın diğer ülkelerle sınırlı elektrik bağlantısının kesintiye yol açmadığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizciler, Küresel Sumud Filosu'na destek için Karadeniz'e açıldılar
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
Burdur'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Anlaşması'nın yıl dönümünü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü kutladı

Benzer haberler

İspanya ve Portekiz'de nisanda yaşanan elektrik kesintisinin türünün "ilk örneği" olduğu belirtildi

İspanya ve Portekiz'de nisanda yaşanan elektrik kesintisinin türünün "ilk örneği" olduğu belirtildi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa hava sahasını ihlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır

Bakan Kurum: AB ile işbirliğini sadece iklim değil, ekonomi, sanayi, ticaret ve dış politikada da artırmayı hedefliyoruz

Gaziantepli öğrenciler pedal çevirerek elektrik üretiyor

Gaziantepli öğrenciler pedal çevirerek elektrik üretiyor
Küresel piyasalar ABD’de hükümetin kapanması sonrası karışık seyrediyor

Küresel piyasalar ABD’de hükümetin kapanması sonrası karışık seyrediyor
Bakan Bayraktar kış öncesi elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış planlanmadığını belirtti

Bakan Bayraktar kış öncesi elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış planlanmadığını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet