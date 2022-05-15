Pakistan'da askeri konvoya düzenlenen intihar saldırısında 3 çocuk ile 3 asker öldü
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde askeri konvoya düzenlenen intihar saldırısında 3 çocuk ile 3 asker hayatını kaybetti.
Karaçi
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Afganistan ile sınırındaki Kuzey Veziristan'ın Miranşah bölgesinde askeri konvoya intihar saldırısı düzenlendi.
Saldırıda 3 çocuk ile 3 asker hayatını kaybetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Miranşah, terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensuplarının faal olduğu bölgelerden biri olarak biliniyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.