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Dünya

Pakistan'da askeri konvoya düzenlenen intihar saldırısında 3 çocuk ile 3 asker öldü

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde askeri konvoya düzenlenen intihar saldırısında 3 çocuk ile 3 asker hayatını kaybetti.

Büşra Selvi Öğütcen   | 15.05.2022
Pakistan'da askeri konvoya düzenlenen intihar saldırısında 3 çocuk ile 3 asker öldü

Karaçi

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Afganistan ile sınırındaki Kuzey Veziristan'ın Miranşah bölgesinde askeri konvoya intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 3 çocuk ile 3 asker hayatını kaybetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Miranşah, terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensuplarının faal olduğu bölgelerden biri olarak biliniyordu.

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