Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Pakistan delegasyonu Küresel Sumud Filosu'na katıldı

Pakistan'ın Cemaat-i İslami partisi eski senatörü Muştak Ahmet Han liderliğindeki delegasyon ile Küresel Sumud Filosu'na katıldığı bildirildi.

Ayşe İrem Çakır  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Pakistan delegasyonu Küresel Sumud Filosu'na katıldı Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Ankara

Küresel Sumud Filosu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Sumud Filosu katılımcılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Pakistan delegasyonunun, Gazze'deki ablukanın kırılması ve insani koridorun açılması için Malezya liderliğindeki "Sumud Nusantara" konvoyuna katıldığı belirtildi.

Yerel medyada da Pakistan delegasyonunun liderliğini Cemaat-i İslami partisi eski senatörü Han'ın üstlendiği ifade edildi.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.

Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

