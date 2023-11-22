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Dünya

Pakistan ve İran'daki Afgan düzensiz göçmenlerden ülkesine dönenlerin sayısı 500 bine yaklaştı

Pakistan ve İran'da yaşayan Afgan düzensiz göçmenlerden yaklaşık 500 bini ülkesine döndü.

Bilal Güler  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Pakistan ve İran'daki Afgan düzensiz göçmenlerden ülkesine dönenlerin sayısı 500 bine yaklaştı Fotoğraf: Bilal Güler/AA

Kabil

Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dönüşlerin devam ettiğini belirten Mücahid, son aylarda komşu ülkeler Pakistan ve İran'dan ülkelerine dönen Afganların sayısının yaklaşık 500 bin olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise açıklamasında Pakistan'ın Afgan düzensiz göçmenleri geri gönderme kararının ardından Afganistan'a dönenlerin sayısının 375 bine yaklaştığını duyurdu.

Pakistan'ın Afganları sınır dışı etme kararı

Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından iki ülke arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Taliban ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

İki ülke arasında son aylarda bu çerçevede tartışmalar artarken Pakistan hükümeti, ekim ayının başlarında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu geçen düzensiz göçmenlerden 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceği duyurulmuştu.

Taliban yönetimi ise Pakistan'ın bu kararını eleştiriyor, Afgan göçmenlere iyi davranılmasını ve ülkeden ayrılmaları için ek süre tanınmasını talep ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kurumlar da Pakistan'a bu kararından dönme çağrısı yapıyor.

BM'ye göre dönenlerin yüzde 60'ını çocuklar oluşturuyor.

Pakistan'ın kararının ardından İran da ülkede yaşayan düzensiz Afgan göçmenleri geri göndermeyi yoğunlaştırmıştı.

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