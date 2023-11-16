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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Pakistan: İsrail kasıtlı olarak Gazze'yi Filistinliler için yaşanmaz hale getiriyor

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İsrail'in sivil altyapıyı ve parlamento binası gibi yönetime ait sembolleri yok ederek Gazze'yi Filistinliler için kasıtlı olarak yaşanmaz hale getirdiğini söyledi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Pakistan: İsrail kasıtlı olarak Gazze'yi Filistinliler için yaşanmaz hale getiriyor

İslamabad

Beluç, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in hastaneleri, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dahil çeşitli insani yardım örgütlerine ait yapıları ve bu kurumların personelini bombaladığını belirterek "İsrail'in arkasında duranlar, bu ülkenin Filistin halkına yönelik etnik temizlik planı uygulamasını durdurmalı." dedi.

İsrail'in uluslararası hukuku tamamen göz ardı ederek devamlı hastaneleri hedef aldığını işaret eden Beluç, uluslararası topluma yaptığı çağrıda "İsrail işgal güçlerinin hastanelere saldırıları sebebiyle sorumlu tutulmasını" istedi.

Beluç, İsrail'in sivil altyapıyı ve parlamento binası gibi yönetime ait sembolleri yok ederek Gazze'yi Filistinliler için kasıtlı olarak yaşanmaz hale getirdiğini ifade etti.

Sözcü Beluç, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkını öldürmek, evlerini yıkmak ve sivil altyapıyı yok etmek için kullandığı silah ve mühimmatlara dikkati çekerek dünya ülkelerinden İsrail'e silah ihracatını durdurmalarını istedi.

Pakistan, Ukrayna'ya silah satıldığına yönelik iddiaları yalanladı

Pakistan'ın Ukrayna'ya silah sattığına yönelik iddialara da değinen Beluç, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ülkesinin tarafsızlık politikasını sürdürdüğünü, Pakistan'ın bu iki ülkeye de silah satmadığını söyledi.

Beluç, İslamabad'ın çatışmadaki taraflarca hangi silahların kullanıldığını teyit edecek durumda olmadığını belirterek ülkesinin son kullanıcı sertifikalarıyla başka ülkelere silah ihracatı yaptığını ve Pakistan silahlarını ithal eden devletlerden söz konusu son kullanıcı taahhütlerine saygı göstermelerini beklediklerini vurguladı.

"Düzensiz göçmenlere karşı tacizde bulunanlara karşı harekete geçilecek"

AA muhabiri, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, Pakistan'dan gönderilen Afgan vatandaşlarına kötü davranıldığına, keyfi gözaltılar yapıldığına ve bu kişilerin mülklerinin yıkıldığına dair haberler sebebiyle endişe duyduğuna yönelik sözlerine atıfta bulunarak Beluç'a Pakistan'ın konuyla ilgili yorumunu sordu.

Beluç, soruya karşılık, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işleminin insani bir şekilde gerçekleştirileceğini ve konuyla ilgili kolluk kuvvetlerine talimatlar verildiğini söyledi.

Hükumetin, sınır dışı edilenlere yönelik herhangi bir tacizde bulunan kişilere karşı sıkı önlemler alacağını dile getiren Beluç, "Bu amaçla hem federal düzeyde hem de il düzeyinde yardım hatları kuruldu. Bunlar 7 gün 24 saat hizmet veren yardım hatları ve ister mağdur olsun isterse bir taciz vakasına şahit olsun, her birey bu tür olayları bu yardım hatlarına bildirebilir. Bu tür tüm vakalarda harekete geçilecek." ifadelerini kullandı.

İstihbarat raporlarına göre, Pakistan Talibanı'nın (TTP), ülkedeki düzensiz göçmenlerle irtibatta olduğunu dile getiren Beluç, İslamabad'ın Afganistan'daki Taliban yönetiminden defaatle TTP'nin bu ülkedeki sığınaklarına karşı harekete geçmesini istediğini anımsattı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, dün Cenevre'de yaptığı açıklamada, Pakistan'dan gönderilen Afgan vatandaşlarına kötü davranıldığı, keyfi gözaltılar yapıldığı ve mülklerinin yıkıldığına dair haberler sebebiyle endişe duyduğunu söylemişti.

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