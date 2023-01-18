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Pakistan’da İmran Han, Pencap’ın ardından bir eyalette daha meclisi feshetti

Pakistan’da eski Başbakan İmran Han, federal hükümete erken genel seçimler için baskı oluşturmak amacıyla iktidarda olduğu Pencap’ın ardından Hayber Pahtunhva eyalet meclisini de feshetti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 18.01.2023
Pakistan’da İmran Han, Pencap’ın ardından bir eyalette daha meclisi feshetti

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva Başbakanı Mahmud Han, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han’ın talebi üzerine meclisin fesih kararını eyalet valisine gönderdi.

Hayber Pahtunhva Valisi Hacı Gulam Ali’nin kararı imzalamasının ardından eyalet meclisi feshedilmiş oldu.

Meclisin feshedilmesinin ardından geçici hükümet kurulacak ve 90 gün içinde Hayber Pahtunhva'da yeni seçimlere gidilecek.

Hayber Pahtunhva Başbakanı Mahmud Han, geçici hükümet kurulana değin görevine devam edecek.

Fesih kararları

Eski Başbakan Han’ın liderliğini yaptığı PTI, 12 Ocak'ta Pencap ve Hayber Pahtunhva eyalet meclislerinin feshedileceğini duyurmuştu.

PTI Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, meclislerin feshedilmesinin ardından Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde 90 gün içinde seçim yapılacağını vurgulayarak, "Yaklaşık ülkenin yüzde 60’ı seçime gidiyor. Bu sebeple federal hükümetin inatçı davranmayı bırakması, seçim çerçevesi belirlemesi ve seçimlere gitmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İki eyaletin nüfusu 150 milyonun üzerinde

İmran Han'ın liderliğini yaptığı PTI, Hayber Pahtunhva ve Pencap'ta bu eyaletlerin meclisleri feshedilmeden önce iktidardaydı. Hayber Pahtunhva eyaletinin 2017 verilerine göre, nüfusu 35,5 milyon. Bununla birlikte eyaletin nüfusunun 2022 itibarıyla yaklaşık 40 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap'ın nüfusunun 110 milyonun üzerinde olduğu biliniyor.

Dünya Bankası verilerine göre, Pakistan'ın nüfusunun 225 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

Meclislerin feshedilmesinin ardından 90 günde bu eyaletlerde yeni seçimlerin yapılması gerekiyor.

Nüfusu 150 milyonu aşan bu iki eyalette yapılacak seçimler, ülkenin yarısından fazlasının seçime gitmesi anlamını taşıyor.

Uzmanlar, bu iki eyalette yapılacak seçimlerde İmran Han'ın sandalye sayısını artıracağına ve hükümete erken genel seçimleri ilan etme konusunda baskı oluşturabileceğine inandığını belirtiyor.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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