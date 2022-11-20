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Dünya

Pakistan, BM İklim Zirvesi'nde kayıp ve zarar fonu oluşturulmasından memnun

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği sonucunda maruz kaldıkları kayıp ve zararları tazmin etmek için bir fon kurulmasını memnuniyetle karşıladı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 20.11.2022
Pakistan, BM İklim Zirvesi'nde kayıp ve zarar fonu oluşturulmasından memnun

İslamabad

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği sonucunda maruz kaldıkları kayıp ve zararları tazmin etmek için bir fon kurulmasını memnuniyetle karşıladı.

Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, BM bünyesinde kayıp ve zarar fonunun kurulmasını iklim adaleti hedefine doğru atılan önemli bir adım olarak nitelendirdi ve karardan duyduğu memnuniyeti vurguladı.

​​​​​​​Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da gelişmekte olan ülkelerin kayıp ve zarar fonunu son 30 yıldır talep ettikleri anımsatılarak, bunun elde edilmesinin büyük bir başarı olduğu kaydedildi.

Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) katılan delegasyonların temsilcileri, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği sonucunda maruz kaldıkları kayıp ve zararları tazmin etmek için bir fon kurulmasını onaylamıştı.

Pakistan'daki sellerde 1739 kişi ölmüştü

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde 1739 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 13 bin kişi yaralanmıştı.

Sel sonrası hasara uğrayan veya yıkılan 2 milyondan fazla evin, yaklaşık 24 bin okulun, 1500 sağlık tesisinin ve 13 bin kilometre yolun bakımdan geçirilmesi veya yeniden yapılması gerekiyor. Ülkede yıkılan diğer yapılar arasında çok sayıda köprü, otel ve baraj da bulunuyor.

Küresel karbon emisyonunda yüzde 0,8 payı olan Pakistan’ın sel felaketi sonrası karşı karşıya kaldığı hasarın maliyetinin, 30 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

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