logo
Dünya

Ofer Hapishanesini basan İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistinlilere yapılan işkenceyi övdü

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin tutulduğu askeri hapishane Ofer'e baskın düzenleyerek esirlerin maruz kaldığı kötü şartları ve yapılan işkenceyi övdü.

Faruk Hanedar  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Ofer Hapishanesini basan İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistinlilere yapılan işkenceyi övdü Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, bir grup İsrailliye Filistinlilere uygulanan muameleyi göstermek için hapishaneye gelen Ben-Gvir'e, İsrail Cezaevi Servisi Müdürü Kobi Yaakobi eşlik etti.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, ramazan ayı yaklaşırken gerçekleştirdiği provokatif baskında, İsrail'in hapishane koşullarını asgari düzeye indirmesinin ardından Filistinlileri "düşük seviyeli hapishanelerde görmenin kendisi için gurur verici" olduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'deki cezaevlerini "her şey dahil bir otelden hapishaneye dönüştürdüklerini" savunan Ben Gvir'in baskınına ilişkin görüntülerde, İsrail askerinin Filistinli esirlerin koğuşlarının bulunduğu bölgeye ateş açarak baskın düzenlediği ve Filistinlileri ellerinden bağlayıp sürükleyerek koğuşlar bölgesinin avlusuna çıkardığı görüldü.

Aşırı sağcı Bakan'a eşlik eden İsrailliler de hapishane koşullarından övgüyle bahsederek Filistinli esirlerin bu muameleyi görmesini "hayallerin gerçekleşmesi" şeklinde niteledi.

İsrailliler, Ben-Gvir'in "kutsal bir hizmeti yerine getirdiğini" savunarak hapishanedeki Filistinlilerin idam edilmesini izlemek istediklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
