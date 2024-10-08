NYT: İsrail, İran'daki askeri üsler ve istihbarat kurumlarının yerleşkelerini hedef alabilir
Tahran'ın misilleme saldırısına yanıt verme tehdidinde bulunan İsrail'in, İran'daki askeri üslerin yanı sıra bazı üst düzey istihbarat kurumlarının yerleşkelerini hedef alabileceği öne sürüldü.
Ankara
The New York Times (NYT) gazetesinde çıkan yazıya göre, İran'a saldırması beklenen İsrail, ilk aşamada nükleer tesisleri hedef almaktan ziyade askeri üsler ve bazı istihbarat kurumlarının yerleşkelerini vurabilir.
Yazıda, İran'ın nükleer tesislerinin en azından ilk aşamada İsrail'in hedefi olmadığı öne sürülürken, "Bu hedefler, İranlıların karşı saldırılarla gerilimi tırmandırmaları halinde daha sonraya bırakılmış gibi görünüyor." ifadeleri kullanıldı.
İran'ın İsrail'e füze saldırısından sonra Tel Aviv'in "çok güçlü" misilleme tehditleri
İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırılarından sonra Tel Aviv yönetiminden "çok güçlü" misilleme tehditleri gelmişti.
İsrail medyası, Tel Aviv'in, İran'ın saldırısına karşılık ülkedeki petrol ve nükleer tesislerin yanı sıra Tahran'daki İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutu, Cumhurbaşkanlığı ofisi ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun merkez binasının muhtemel hedefler arasında değerlendirildiğini iddia etmişti.
İsrail'in tehditlerine karşılık ise İranlı askeri yetkililer, herhangi bir saldırıya İsrail'in tüm enerji tesislerini ve altyapısını hedef alarak karşılık vereceklerini açıklamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden ise 3 Ekim’de, İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırmasını destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin sorulan soruya "Şu anda bunu tartışıyoruz." yanıtını vermişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (IPIS) düzenlenen, Irak, Yemen, Lübnan ve Suriye'nin Tahran'daki büyükelçilerinin de katıldığı bir programda konuştu.
Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun Tel Aviv'in aleyhine önemli gelişmelere yol açtığını söyleyen Erakçi, "Geçtiğimiz yıllarda direniş güçleri iniş çıkışlar yaşadı ama her seferinde daha dirençli bir şekilde yoluna devam etti." dedi.
İsrail'in İran'ın altyapısına saldırı tehditlerini de değerlendiren Erakçi, "İsrail'e, İran'ın iradesini test etmemesini tavsiye ediyoruz. Herhangi bir saldırıya daha güçlü yanıt vereceğiz. Cevap vermekte tereddüt etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.