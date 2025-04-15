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Dünya

NORAD, Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında Rusya'ya ait savaş uçağı tespit etti

ABD ve Kanada'nın Kuzey Amerika için havacılık alanında koruma sağlayan birleşik kuruluşu Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında Rusya'ya ait savaş uçağının tespit edildiğini duyurdu.

Şilan Turp  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
NORAD, Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında Rusya'ya ait savaş uçağı tespit etti

Ankara

NORAD'dan yapılan açıklamada, Rusya'ya ait savaş uçağının Alaska'nın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) tespit edilerek takibe alındığı belirtildi.

"Rus savaş uçağı ABD veya Kanada'nın hava sahasına giriş yapmadı, uluslararası hava sahasında kaldı." ifadesi kullanılan açıklamada, Rusya'nın ADIZ'daki faaliyetlerinin "düzenli olarak gerçekleştiği ve bir tehdit olarak görülmediği" kaydedildi.

Açıklamada, NORAD'ın Kuzey Amerika'yı savunmak için "bir dizi müdahale seçeneğini kullanmaya hazır olduğu" da vurgulandı.

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