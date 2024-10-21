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Dünya

Nijerya'nın kuzeydoğusunda geçen ayki sel felaketinde 150 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda geçen ay meydana gelen sel felaketi nedeniyle 150 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Nijerya'nın kuzeydoğusunda geçen ayki sel felaketinde 150 kişi öldü

Abuja

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Borno Eyaleti Genel Müdürü Mohammed Barkindo, geçen ay Borno'nun başkenti Maiduguri'de ve birçok bölgede şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketine ilişkin açıklama yaptı.

Barkindo, sel felaketinde 150 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sel felaketi nedeniyle yüzlerce kişinin yerinden edildiğini kaydeden Barkindo, hükümetin sel mağdurları için yardım faaliyetlerini sürdüğünü söyledi.

Barkindo, sel felaketi nedeniyle eyalette kolera salgınının da patlak verdiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM), Nijerya'nın Borno eyaletindeki sel mağdurlarını desteklemek için 1,8 milyon dolar yardıma onay verirken, İsviçre hükümeti ise 1,2 milyon avro bağışlamıştı.

Nijerya genelinde bu yıl şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyondan fazla kişi yerinden edilmişti.

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