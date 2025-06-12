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Dünya

Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi

Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kar fırtınalarının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi.

Saadet Firdevs Aparı Bayram  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi

İstanbul

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakanı Velenkosini Hlabisa, üç gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı selin etkilediği bölgede açıklama yaptı.

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Bakan Hlabisa, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını söyledi.

Hlabisa, "Bu bir felaket. Birçok vatandaşımızı kaybettik. Ölü sayısı şu anda 57'ye yükseldi. Kayıplar artabilir." ifadesini kullandı.

Hükümet yetkilileri daha sonra 10 kişinin daha cesedine ulaşıldığını belirterek ölenlerin sayısının 67’ye yükseldiğini bildirdi.

Doğu Cape'e Mthatha kenti çevresinde, bir okul otobüsünün nehre sürüklenmesi sonucu 6 öğrenci yaşamını yitirdi, 4 öğrenci kayboldu.

Otobüsteki bazı öğrenciler, çevredeki ağaçlara tutunarak kurtulmayı başardı.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın da selden etkilenen bölgeyi cuma günü ziyaret edeceği açıklandı.

Yoğun yağmur, kuvvetli rüzgar ve kar yağışının etkili olduğu bölgede, felaket öncesinde Meteoroloji Servisi tarafından uyarı yapıldığı ancak yeterli önlem alınamadığı değerlendiriliyor.

Ülkenin bazı bölgelerinde hafta sonundan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, sağanak ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle çok sayıda ev ve altyapı hasar gördü. Doğu Cape'de yüzlerce kişi evlerinden tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildi.

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