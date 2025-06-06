Trabzon'da taşkında kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi
Trabzon'da, 3 Haziran'da meydana gelen taşkında kaybolduğu bildirilen 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.
Trabzon
Aydın'ın kaybolduğu Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi'nde 213 kişilik ekip, 67 araç, 15 dron ve 10 botla arama faaliyetlerine devam etti.
JAK ve SAK timleri ile AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma birimlerinden oluşan ekipler, Yıldızlı Deresi'nde ve Sera Gölü'nde Hüseyin Aydın'ı arıyor.
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