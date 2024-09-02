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Dünya

Nijerya'da aşırı yağışların neden olduğu seller nedeniyle ölü sayısı 192'ye çıktı

Nijerya'da haftalardır devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 192'ye yükseldi.

Adam Abu-bashal  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Nijerya'da aşırı yağışların neden olduğu seller nedeniyle ölü sayısı 192'ye çıktı

Abuja

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Sözcüsü Ezekiel Manzo, yaptığı açıklamada, devam eden aşırı yağışlar nedeniyle ülkenin 29 eyaletinde sellerin meydana geldiğini belirtti.

Manzo, "Acil Durum Operasyon Merkezimizden aldığım bilgiye göre seller nedeniyle ölenlerin sayısı 192'ye çıktı." dedi.

NEMA'dan yapılan açıklamada, şu ana kadar ciddi sel felaketlerinin çoğunun ülkenin kuzeyinde yaşandığı, yüzlerce kişinin yaralandığı ve 107 bin 600 hektar tarım arazisinin de zarar gördüğü kaydedildi.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısı yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) 13 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Afrika'nın batısı ve ortasında iki aydır süren aşırı yağışlardan Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijer, Nijerya, Mali ve Togo'da yaklaşık 716 bin 500 kişinin etkilendiği duyurulmuştu.

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