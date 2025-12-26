Dolar
42.93
Euro
50.61
Altın
4,508.15
ETH/USDT
2,965.90
BTC/USDT
88,627.00
BIST 100
11,259.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni”nde konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da yapımı tamamlanan projelere ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Nijerya: ABD ile güvenlik işbirliği kapsamında terör hedeflerine hava saldırısı düzenlendi

Nijerya Dışişleri Bakanlığı, Nijerya ile ABD arasındaki yapılandırılmış güvenlik ve istihbarat işbirliği kapsamında ülkenin kuzeybatısında terör örgütlerine yönelik hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

Adam Abu-bashal  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Nijerya: ABD ile güvenlik işbirliği kapsamında terör hedeflerine hava saldırısı düzenlendi

Abuja

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya'nın terörizm ve şiddet içeren aşırılıkla mücadele kapsamında ABD başta olmak üzere uluslararası ortaklarıyla güvenlik alanında işbirliğini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, işbirliği sayesinde ülkenin kuzeybatısındaki bazı terör hedeflerine hassas hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu işbirliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde istihbarat paylaşımı ve koordinasyonu içerdiği ifade edilen açıklamada, Nijerya hükümetinin tüm terörle mücadele faaliyetlerinde sivillerin korunmasına öncelik verdiği vurgulandı.

Açıklamada, ulusal birliğin korunması ve vatandaşların inanç ya da etnik köken ayrımı gözetilmeksizin hak ve onurunun güvence altına alınmasının temel ilke olduğu anlatıldı.

Hristiyanlar, Müslümanlar ya da diğer topluluklara yönelik her türlü terör saldırısının Nijerya'nın değerlerine ve uluslararası barış ile güvenliğe aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, hükümetin, terör örgütlerinin finansman ve lojistik ağlarını zayıflatmak, sınır aşan tehditleri önlemek ve ülkenin güvenlik kurumları ile istihbarat kapasitesini güçlendirmek amacıyla diplomatik ve güvenlik kanalları üzerinden ortaklarıyla yakın işbirliğini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilgili ortaklarla temasların devam edeceğini ve kamuoyunun gelişmeler hakkında resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirileceğini bildirildi.

Trump, saldırıyı emretti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından dün Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Trump, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini ve saldırıda teröristlerin öldürüldüğünü kaydederek, "Hristiyanların öldürülmesinin devam etmesi halinde" bu saldırıların daha fazlasının olacağı uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık hizmetleri standartlarını tüm Türkiye'de yukarı çektik
Bitlisli besiciler kar yağmayınca hayvanlarını merada otlatarak yemden tasarruf ediyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 40 personel alınacak
Milli Savunma Bakanlığı 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edecek
Trabzon'da otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Benzer haberler

Nijerya: ABD ile güvenlik işbirliği kapsamında terör hedeflerine hava saldırısı düzenlendi

Nijerya: ABD ile güvenlik işbirliği kapsamında terör hedeflerine hava saldırısı düzenlendi

MİT yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

ABD Başkanı Trump, Epstein ile bağlarını çok önceden kestiğini savundu

California'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

California'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Trump, Nijerya'nın kuzeybatısında DEAŞ hedeflerine yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı

Trump, Nijerya'nın kuzeybatısında DEAŞ hedeflerine yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı
ABD, Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmalar nedeniyle "endişeli"

ABD, Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmalar nedeniyle "endişeli"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet