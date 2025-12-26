Dolar
logo
Gündem

MİT yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu, yılbaşında saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist İbrahim Burtakuçin, Malatya'da yakalandı.

Utku Şimşek  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
MİT yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek DEAŞ'a katılma arayışları içerisinde olduğu ve yılbaşında saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

DEAŞ'lı Burtakuçin'in yurt içi ve dışında birçok DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu da belirlendi.

MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucu terörist Burtakuçin'in güncel konumu tespit edildi ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmalar neticesinde Malatya'da yakalandı.

Söz konusu şahsa ve örgüte ait dijital materyal ile yasaklı yayınlar ele geçirildi.

MİT yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

