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Dünya

Nijer'deki sellerde temmuzdan bu yana 52 kişi yaşamını yitirdi

Nijer'de temmuz ayının başından bu yana devam eden aşırı yağışlarda 52 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

Fatma Esma Arslan   | 22.08.2022
Nijer'deki sellerde temmuzdan bu yana 52 kişi yaşamını yitirdi

Dakar

Nijer Haber Ajansının haberinde, ülkede devam eden sağanaklarda temmuzdan bu yana 52 kişinin sel sularına kapılarak ya da sel nedeniyle yıkılan binaların altında kalarak can verdiği belirtildi.

Ülke çapında 9 bin 997 hanede 85 bin 690 kişinin selden etkilendiği ve 63 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Nijer'de hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde sık sık seller meydana geliyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi rakamlarına göre, Nijer'de geçen sene meydana gelen sellerden 250 bin kişi etkilendi ve 77 kişi yaşamını yitirdi.

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