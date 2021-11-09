Dolar
9.70
Euro
11.25
Altın
1,823.46
ETH/USDT
4,807.30
BTC/USDT
68,185.00
BIST 100
1,608.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

New York'taki Türkevi'nde Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı

Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Betül Yürük   | 09.11.2021
New York'taki Türkevi'nde Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı Fotoğraf: Betül Yürük / AA

Birleşmiş Milletler

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunca düzenlenen etkinlikte, zafere ilişkin fotoğraflar sergilendi.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, "Azerbaycan, 44 günlük Vatan Muharebesi'nde geçtiğimiz yıl 8 Kasım'da kültür başkenti kadim Şuşa’yı kurtarmıştır. 2. Karabağ Savaşı'nın, bir başka deyişle Vatan Muharebesi'nin sonunda elde edilen zaferi tebrik ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin Azerbaycanlı kardeşlerinin mutluluğunu paylaştığını belirten Özgür, "İki devlet tek millet şiarıyla, kardeş Azerbaycan'ın sevinç ve gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde hep yanında olduğunu dile getiren Özgür, "İşgalden kurtarılan bölgelerde yeniden imar çalışmalarına ülkemizin desteği, Azerbaycan ile dayanışmamız ilelebet devam edecektir. İşgal altındaki toprakların kurtarılmasıyla yükselen Azerbaycan bayrağı bir daha inmeyecektir." diye konuştu.

Azerbaycan Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov da 8 Kasım'ın Azerbaycan için tarihi bir gün olduğunu belirterek, Türkiye'ye ülkelerine desteği nedeniyle teşekkür etti.

Etkinliğe, Türk sivil toplum kuruluşları ile Azerbaycanlılar ve Türk toplumunun mensupları da katıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nijerya, 2022 sonuna kadar nüfusunun yüzde 70'inin Kovid-19 aşısını tamamlamayı hedefliyor
İngiltere Sinovac'ı onaylı aşılar listesine ekleyecek
Türkiye'de 27 bin 824 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da 'yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının iki katına çıkabileceği' uyarısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 431'e çıktı

Benzer haberler

New York'taki Türkevi'nde Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı

New York'taki Türkevi'nde Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin 1. yılında şehitler unutulmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin 1. yılında Bakü'de 'Demir yumruk' etkinliği düzenlendi

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin 1. yılında Bakü'de 'Demir yumruk' etkinliği düzenlendi
Azerbaycan'ın kahraman evlatları: Karabağ savaşı gazileri

Azerbaycan'ın kahraman evlatları: Karabağ savaşı gazileri