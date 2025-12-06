Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bakü'de Türk iş insanlarıyla buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ruslan Rehimov  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bakü'de Türk iş insanlarıyla buluştu Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Bakan Işıkhan'ın Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde iş insanlarıyla görüştüğü toplantıya Büyükelçi Birol Akgün ile Büyükelçilik müşavirleri de katıldı.

Bakan Işıkhan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin "tek millet, iki devlet" anlayışıyla her alanda güçlenerek devam ettiğini, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin de bu sağlam zeminin yansıması olduğunu söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında 7,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Işıkhan, Türkiye'nin Azerbaycan'a doğrudan yatırımlarının 17 milyar doları, Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımlarının da 21 milyar doları aştığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen ikili ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşılacağına inandığını ifade eden Işıkhan, "Bu hedefe siz değerli iş insanlarımızın girişimleri, yatırımları ve destekleriyle ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

"Azerbaycan'da ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğinizi biliyoruz"

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik hizmetlerin etkinliğini artırmak için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Işıkhan, 2019’dan itibaren çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri ile ataşelikleri için geliştirilen bilişim sistemi sayesinde birçok işlemin dijital ortamda gerçekleştirilebildiğini söyledi.

Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iyi ilişkiler içinde olduklarını belirterek, iki ülke arasındaki sosyal güvenlik ve iş gücü anlaşmalarının etkin şekilde uygulanması için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

İş insanlarının taleplerini dikkatle değerlendireceklerini vurgulayan Işıkhan, iletilen sorun ve önerileri not aldıklarını, çözüm için gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Işıkhan, "Dünyanın neresinde olursa olsun, tüm vatandaşlarımızın ve kardeşlerimizin yanında olmaya, onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yaşadığınız zorluklarla mücadele noktasında desteğimizin artarak devam edeceğinden hiç şüpheniz olmasın. Azerbaycan'da ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğinizi biliyoruz. Bakanlık olarak, ihtiyaç duyduğunuz tüm konularda gerekli desteği vermeye hazırız." şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan, Türk iş insanlarının sorularını yanıtladı ve taleplerini dinledi.

