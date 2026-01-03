New York Valisi Hochul: Müslüman toplumun dayanıklılığı ve sunduğu katkılar eyaletimizi daha güçlü kılıyor
New York Valisi Kathy Hochul, "Müslüman toplumun dayanıklılığı, merhameti ve topluma sunduğu katkılar eyaletimizi daha güçlü kılıyor" sözleriyle "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı kutladı.
Ankara
Hochul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı kutlamak amacıyla eyalet genelinde yeşil ışıkla aydınlatılan simgesel yapıların fotoğraflarına yer verdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Vali Hochul, "Müslüman toplumun dayanıklılığı, merhameti ve topluma sunduğu katkılar eyaletimizi daha güçlü kılıyor." ifadesini kullandı.
New York'ta "Müslüman Amerikalı Miras Ayı" ilk kez resmen tanındı
New York eyaleti, ilk kez "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı resmen ilan etti.
Bu kapsamda, New York City Hall yeşil ışıkla aydınlatıldı. Aydınlatma, Vali Hochul tarafından yayımlanan bildiriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve eyalet genelinde 16 simge yapı etkinlik kapsamında ışıklandırıldı.
Müslüman Amerikalı Miras Ayı, Müslümanların ABD toplumuna yaptığı katkıları hatırlatmak, önyargıları azaltmak ve kültürel çeşitliliği güçlendirmek amacıyla kutlanan bir farkındalık dönemidir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.